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пятница, 07 июня 2019 16:38

Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее - USAID

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Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее - USAID
В Агентстве США по международному развитию считают, что новый рынок электроэнергии позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике. Фото: Українські новини

В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно. Такая позиция была озвучена на рабочем совещании представителей энергетической отрасли "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года.

На мероприятии присутствовали представители регулятора (НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине. Крассимир Канев, старший экономист по вопросам энергетики USAID, оценивая степень подготовки рынка к запуску заявил: "Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка – невозможен".

Рынок позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике. Это также было предметом обсуждения участников встречи. "Заявления, что нет конкуренции - не верно. Конкуренция есть уже сейчас". – отметил Крассимир Канев.

"Рынок сегментирован. И в каждом сегменте уже есть конкуренция. А когда начнётся импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы в рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать", - подчеркнул он.

Канев также отметил, что в будущем цены на электроэнергию упадут. И причина снижения цен как раз в конкуренции. Относительно сроков введения рынка представитель USAID подчеркнул, что рынок необходимо вводить как можно скорее. "Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить - глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее". – уверен эксперт.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой наша страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

Обозреватель
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07
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