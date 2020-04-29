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среда, 29 апреля 2020 17:39

Новый энергетический баланс. Победа частных интересов, или здравого смысла?

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Новый энергетический баланс. Победа частных интересов, или здравого смысла?
Сейчас энергетический баланс в Украине нарушен. Фото: Reuters

Решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды пересмотреть Прогнозный энергетический баланс вызвало бурные эмоции у причастных и непричастных к области в привычной парадигме: от "зрады" и "все АЭС закроют", к сдержанной "победы" и "а какие еще варианты выбираться из ямы?" . Так что там с этим новым балансом?

Начнем с того, что такое вообще энергетический баланс? Если просто - это тождество между количеством произведенной и потребленной электрической энергии. И прогнозы этого баланса делают для того, чтобы заблаговременно понимать, сколько электроэнергии и в какой период должны производить различные электрические станции, чтобы люди не остались без света, а в сети не было скачков напряжения. За тем, чтобы этот баланс постоянно поддерживался, следит НЭК "Укрэнерго".

Что же происходит, когда этот баланс нарушается? Собственно именно то, что сейчас происходит в Украине. С одной стороны есть тепловая генерация, которая из-за отсутствия спроса забила под завязку склады, шахты тоже накопили максимальные запасы угля и теперь его вообще нет смысла добывать, потому шахтеров выводят в "простой", пока не продадут излишки. С другой стороны - гидрогенерация, которая страдает из-за нехватки воды. В целом для энергетической системы это не критично ибо доля ГЭС пока менее 10% от общих объемов производства, но для ее балансировки - ощутимо, потому что эта генерация наиболее гибкая, но об этом чуть позже.

Атомная энергетика из-за уменьшения потребления вынуждена уменьшать объемы нагрузки, что не полезно для производственных систем. "Зеленая энергетика" стоит немного особняком, потому что для стимулирования ее развития законодательством определен ряд преференций.

Так вот. Поскольку объемы генерации электроэнергии постоянно меняются, объединенную энергетическую систему нужно постоянно балансировать. Наиболее гибкая генерация, которая позволяет это делать - это ГЭС. Но в этом году они сами столкнулись с проблемами из-за нехватки воды. ТЭС также могут в достаточной мере маневрировать для балансировки системы, но для АЭС это значительно сложнее.

Из-за уменьшения потребления энергоблоки АЭС можно перевести на неполную нагрузку, но это может привести к дополнительным рискам эксплуатации и нерационального использования топлива. А другой вариант - это временно остановить работу нескольких блоков, чтобы обеспечить необходимую нагрузку другим. К тому же в это время можно провести необходимый ремонт.

"Выводят в резерв блоки АЭС? А другого выхода просто нет. Текущая ситуация такова, что потребление электроэнергии сейчас небольшое, "солнечные" электростанции работают на полную мощность и необходимо регулировать мощности. Совершенно правильно в такой ситуации остановить энергоблоки на АЭС. Чтобы сбалансировать и обеспечить безопасность работы энергосистемы, правительство сделало правильные шаги", - объясняет экс-министр энергетики Иван Плачков.

Конечно, это может нанести ущерб компании. Но чтобы компенсировать потенциальные потери "Энергоатома", уже разработано несколько законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед компанией, сложившуюся на старом оптовом рынке электроэнергии (11 млрд гривен), новом рынке (700 млрд гривен), а также направить 200 млн евро на операционную безопасность эксплуатации энергоблоков.

Также Минэнерго готовит изменения в ПСО, которые позволят постепенно уменьшить объемы перекрестного субсидирования, оздоровить финансовую ситуацию в "Энергоатоме", привлечь больше денег.

К тому же нагрузка будет распределена между другими источниками генерации, что позволит загрузить государственные шахты.

"Сформировать баланс угля. Подумайте, сколько у нас потребляется электроэнергии с учетом падения спроса и проседания экономики и при этом необходимо обеспечить энергетическую безопасность", - отмечает председатель Независимого профсоюза горняков.

Все эти меры также обеспечат, что средневзвешенная оптовая рыночная цена на электрическую энергию не превысит прошлогодние показатели. В целом судьбы разных источников генерации в структуре рынка останутся почти без изменений (кроме ГЭС).

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Дата
29
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