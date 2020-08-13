Новые правила адаптивного карантина позволят бизнесу работать в более спокойных условиях - эксперт

Политолог Владимир Воля: "Применение карантина будет еще более точечным"

Принятые правительством Украины 12 сентября по инициативе МОЗ изменения правил адаптивного карантина предполагают более точное установление ограничений, что позитивно отразиться на экономике.

Такое мнение высказал политолог Владимир Воля на своей странице в Facebook.

"Главный позитив - применение карантина будет еще более точечным, даже хирургическим, если хотите. Другими словами, в случае вспышки коронавируса в одном городе или районе, не придется закрываться весь регион или всю страну. Для экономики страны это означает, что бизнес может работать в более спокойных условиях и, хотя бы, минимально, что-то планировать", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что именно адаптивность карантина играет на руку экономике.

"Адаптивность карантина также играет на руку экономике. Если весной мы все сидели по домам, без какой-либо альтернативы, то сейчас градация куда более широкая. Да, в "желтой категории", например, запрещена работа развлекательных заведений после 12 ночи. Но ведь раньше они вообще были закрыты круглосуточно и несли колоссальные убытки", - напомнил Воля.

По его мнению, действующий в стране адаптивный карантин позволяет сохранить баланс между привычным образом жизни и борьбой с эпидемией.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, адаптивный карантин - это способ сохранить баланс между более или менее нормальной жизнью и сдерживанием эпидемии коронавируса. Такая вот новая реальность, в которой мы все с вами оказались", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул необходимость соблюдения каждым регионом установленных правил вне зависимости от того, какой он имеет уровень опасности распространения коронавируса. В противном случае - вероятность оказаться на красном уровне возрастает.

"Но теперь все, в большей степени, зависит от самих людей. Если носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию, то и карантин будет более расслабленный", - уверен Воля.