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четверг, 24 октября 2019 17:37

Новые деньги: с завтрашнего дня появится банкнота 1000 грн

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Новые деньги: с завтрашнего дня появится банкнота 1000 грн
По размеру купюра 1000 грн больше банкноты других номиналов. Фото: Кореспондент

25 октября в обращении появится банкнота номиналом 1000 грн.

"Шесть лет Нацбанк не менял банкнотно-монетный ряд. Банкнота номиналом 1000 гривен будет иметь высшую степень защиты. Она продолжает дизайн номинального ряда, который обновляется с 2014 года", - заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

По размеру купюра 1000 грн больше банкноты других номиналов. Имеет голубой цвет. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

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"Надеемся, что потребители воспримут банкноту как нормальное платежное средство и будут использовать ее в повседневной жизни", - добавил Смолий.

С 1 октября 2019-го в Украине не принимают в расчет за товары и услуги мелкие монеты 1, 2 и 5 коп. Украинцы могут без ограничений и бесплатно обменять их на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих 3 лет в банках.

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Дата
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