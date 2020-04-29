Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн

Национальный банк в обращение введет новую монету номиналом 10 грн 3 июня.

Происходит оптимизация и обновления банкнотно-монетного ряда, которое началось в 2014-м. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 грн завершит этот процесс, пояснили в НБУ.

Автор: НБУ На реверсе монеты номиналом 10 грн изображен портрет гетмана Ивана Мазепы. На аверсе - номинал монеты.

В июне в обращении появятся более 5 млн монет номиналом 10 грн. В то же время граждане и дальше смогут пользоваться бумажными банкнотами аналогичного номинала. Специально обменивать их не нужно. Они исчезнут из обращения в результате износа.

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Новая монета 10 грн изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря большему диаметру и стороной со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.

На реверсе монеты номиналом 10 грн изображен портрет гетмана Ивана Мазепы. На аверсе - номинал монеты.

В Украине 25 октября 2019-го в оборот ввели банкноту номиналом 1000 грн. 20 декабря появилась обновленная банкнота номиналом 50 грн. С тех пор украинцы также могут пользоваться металлическими 5-гривневым монетами. С 27 апреля 2018-го в обращении находятся монеты 1 и 2 грн.