НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго - Плачков

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков говорит, что для снижения тарифа на передачу электроэнергии есть технические возможности. Фото: REUTERS

В ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии.

Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"В тарифе Укрэнерго заложена смета на эксплуатацию сетей. Постоянно НКРЕКУ анализирует эту смету и корректирует ее. Сегодня ясно, что НКРЕКУ в ближайшее время будет также ее рассматривать и анализировать. Поэтому не исключено, что эта смета, этот тариф будет уменьшен. И это, естественно, скажется на тарифах потребителей. И по той информации, которая у меня есть НКРЕ собираются это все делать (снизить тариф Укрэнерго, - ред.)".

По словам Плачкова, для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов. "На сколько, мне трудно сказать. Там достаточно серьезные цифры. Там, насколько я помню, несколько миллиардов, до 4,5 миллиарда заложено", - отметил он.

Напомним, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня 2019 одобрен проект постановления НКРЕКП "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 7 июня 2019 № 954" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК" Укрэнерго"). Открытое обсуждение этого вопроса пройдет 5 июля.