НКРЭКУ обжаловала постановление Окружного админисуда о приостановлении тарифов Укрэнерго

НКРЭКУ не согласна с решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и диспетчерского управления ГП "НЭК "Укрэнерго". Фото: Today.ua

Комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) категорически не согласна с решением Окружного административного суда города Киева от 27 июня 2019 года по удовлетворению заявления акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению ГП "НЭК "Укрэнерго" на II полугодие 2019 года. НКРЭКУ подала соответствующую апелляционную жалобу. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

"НКРЭКУ отмечает, что решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Законом Украины "О рынке электрической энергии" и учитывают ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электроэнергии".

В Комиссии отмечают, что будут принимать исчерпывающие меры с целью скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, а рынок электрической энергии продолжает работать.

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины выразили полную поддержку НКРЭКУ, отметив, что она действовала в пределах своих полномочий и в полном соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". "К сожалению, активизировались некоторые заинтересованные стороны, которые пытаются нивелировать усилия и успехи государства в направлении энергетической евроинтеграции. Уверены, что НКРЭКУ сможет защитить государственные интересы в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Министерства.