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вторник, 09 июля 2019 17:40

НКРЭКУ хочет снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии

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НКРЭКУ хочет снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг планирует снизить тарифы компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10%. Фото: INTV.ua

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует снизить тарифы национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10% или на 3,53 коп./кВт-ч до 31,21 коп./кВт-ч.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

"Сейчас в НКРЭКУ рассматривается проект постановления, который устанавливает новый тариф на услуги "Укрэнерго" по передаче электроэнергии с 1 августа 2019 года. Его предлагается установить на уровне 31,21 коп./кВт-ч. То есть тариф на передачу уменьшится на 10% от установленного постановлением НКРЭКУ №954 (34,74 коп./кВт-ч)", - говорится в нем.

Отмечается, что снижение тарифа связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на электронных аукционах.

Напомним, ранее энергоэксперты заявляли, что на сегодня есть реальные механизмы для снижения тарифа "Укрэнерго". Так, по подсчетам Александра Трохимца за счет принятия более реалистичного Энергобаланса с корректной долей ВИЭ можно снизить тариф Укрэнерго на 38%.

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