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среда, 24 февраля 2021 11:00

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

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Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса
Когда ему было 23, зарабатывал больше миллиона долларов. Фото: ONLINE_YES

24 февраля 1955 года родился основатель корпорации Apple Inc. Стив Джобс. Он стал ее генеральным директором в 21 год. Затем работал СЕО всемирно известной студии компьютерной анимации Pixar, членом совета директоров одной из крупнейших корпораций развлечений Disney.

Когда ему было 23, зарабатывал больше $1 млн, в 24 - более $10 млн, в 25 - более $100 млн. Джобс говорил, что для него эти суммы не были слишком важны, потому что он никогда не работал ради денег.

Gazeta.ua собрала наставления предпринимателя, которые в свое время помогли ему добиться успеха.

1. Работа наполняет значительную часть нашей жизни. Быть действительно довольным - делать большое дело. И единственный способ это воплотить в жизнь - любить то, что делаете. Если вы еще не нашли свое дело, продолжайте искать. Не останавливайтесь. Как и во всех сердечных делах, поймете, когда найдете.

2. Большинство людей никогда не берут трубку и не звонят, они никогда не спрашивают. Это то, что отличает людей, которые делают что-то, от людей, которые просто мечтают. Вы должны действовать. Вы должны быть готовы потерпеть неудачу. Вы должны быть готовы упасть и сгореть.

3. Моя модель для бизнеса - это "Битлз". Четверо ребят контролировали негативные склонности и уравновешивали друг друга. И это целое было лучшим, чем отдельные части. Вот так я вижу бизнес: великие дела никогда не делает 1 человек, их создает команда.

4. Лидера от последователя отличает инновационный подход.

5. Вы не можете пойти и спросить людей, в каком прорыве они нуждаются. Есть замечательная цитата Генри Форда: "Если бы я спросил своих клиентов, что они хотят, мне бы ответили: "Более скорого коня".

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6. В случае интернет-стартапов трудно сказать, действительно ли они заинтересованы в создании компаний или их интересуют только деньги. Если у вас нет страсти к делу, вы сдадитесь.

7. Люди думают, что сфокусированность означает ответ "да" тому, на чем нужно сосредоточиться. На самом деле это значит сказать "нет" сотни других хороших идей. Выбирать нужно внимательно.

8. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы. Не позволяйте шуму чужого мнения заглушить внутренний голос. И самое главное, имейте мужество прислушиваться к своему сердцу и интуиции. Они знают, кем вы действительно хотите стать. Все остальное - второстепенно.

9. Я убежден, что примерно половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников, - это чистая настойчивость.

10. Почти все - ожидание, гордость, боязнь трудностей или неудач - исчезает перед лицом смерти. Остается лишь то, что действительно важно. Упоминание о том, что умрешь, - лучший из известных мне способов избежать мысли, что тебе есть что терять. Вы уже голые. Нет причин не следовать своему сердцу.

Стив Джобс умер в 56-летнем возрасте 2011 года от рака поджелудочной железы. Через 10 лет после основания Apple стала одним из лидеров рынка персональных компьютеров. Оценивалась в $2 млрд и насчитывала 4 тыс. работников.

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Дата
24
февраля

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

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