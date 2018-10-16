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вторник, 16 октября 2018 15:33

"НИБУЛОН" с помощью телемоста запустил строительство речного терминала – из ивестфорума в Запорожье

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Генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН", Герой Украины Алексей Вадатурский и глава Запорожской ОГА Константин Брыль оригинально и нестандартно дали старт строительству нового мощного перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района – с помощью прямого телевизионного включения со строительной площадкой в ходе ІІІ Международного форума Интеграции и Кооперации "InCo Forum 2018".

  В ходе III Международного форума интеграции и кооперации "InCo Forum 2018" генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский и председатель Запорожской ОГА Константин Брыль дали старт строительству перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района
В ходе III Международного форума интеграции и кооперации "InCo Forum 2018" генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский и председатель Запорожской ОГА Константин Брыль дали старт строительству перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района

Событе состоялось 12 октября в Запорожье во время форума, сразу после того, как глава Запорожской ОГА Константин Брыль вручил Алексею Вадатурскому Разрешение на выполнение строительных работ для возведения терминала, который благдоря поддержке руководству области удалось получить в оптимальные сроки. После этого все участники инвестфорума увидели на телеэкранах, как в селе Терновка, которое находится на расстоянии 45 км от Запорожья, забита первая свая строящегося терминала.

В ходе форума лидер аграрной отрасли Украины компания "НИБУЛОН" представила свой крупный инвестиционный проект, этот комплекс – третье предприятие "НИБУЛОНа" в Запорожской области.

Сумма инвестиций в строительство в Терновке составит $19 млн. Высокотехнологичный перегрузочный терминал обеспечит рабочими местами около 120 человек, сократит расходы сельхозтоваропроизводителей области на транспортировку выращенной продукции, а также ежегодно будет пополнять местный бюджет за счет уплаченных налогов более чем 2,7 млн. грн. Введение перегрузочного терминала в эксплуатацию запланировано на июнь 2019 года.

В рамках форума глава Запорожской ОГА Константин Бриль поприветствовал компанию "НИБУЛОН" с началом строительства крупного перегрузочного комплекса в Терновке. "Это более 600 млн. грн. инвестиций, это рабочие места, это налоги, это перезапуск всего Вольнянского района", - отметил в своем выступлении Константин Бриль. Глава Запорожской ОГА также поблагодарил генерального директора компании "НИБУЛОН" Алексея Вадатурского за вклад в развитие области, а также за пример социальной ответственности, который подает компания. "Эта компания – не только инвестор, Алексей Опанасович Вадатурский - большой друг Запорожской области. Везде, где работает компания, ее работа сопровождается социальными проектами", - подчеркнул Бриль.

  В ходе III Международного форума интеграции и кооперации "InCo Forum 2018" генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский и председатель Запорожской ОГА Константин Брыль дали старт строительству перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района
В ходе III Международного форума интеграции и кооперации "InCo Forum 2018" генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский и председатель Запорожской ОГА Константин Брыль дали старт строительству перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района

Генеральный директор "НИБУЛОНа", в свою очередь, сообщил, что за всю историю работы компании сумма инвестиций со стороны "НИБУЛОН" в экономику Украины превысила $2 млрд. "Мы вкладываем в развитие инфраструктуры в целом Украины, в возрождение Днепра, как транспортной артерии, в восстановление судостроения. Для нас это сегодня очередная победа. Наша компания практически за годы своей деятельности инвестировала в экономику Украины более $2 млрд. И мы в целом, как компания, качественно изменили логистику страны. Мы построили 25 предприятий, мы построили современный флот Украины. Мы построили современные автоматизированные терминалы, мы построили самую современную вертикально интегрированную логистику в Украине", - рассказал Алексей Вадатурский во время выступления на форуме.

На торжественном открытии строительства комплекса в селе Терновка присутствовали руководители сельсовета Терновки, представители руководства Вольнянского района, местые жители и гости из Запорожья.

Дмитрий Иванов, глава Вольнянской райгосадминистрации Запорожской области, поздравил общину с открытием нового строительства. "Хочу поздравить нас с этим знаковым событием, поблагодарить компанию "НИБУЛОН", которая выбрала эту территорию для реализации своего амбициозного, смелого проекта. Это – создание новых рабочих мест, возможность удержать в общине молодежь и обеспечить их работой. Нет сомнений, что для такого мощного инвестора, как "НИБУЛОН", для наших строителей нет никаких препятствий в реализации этого проекта. Мы уверены, что открытие предприятия состоится в запланированный срок", - отметил Иванов.

Голова Терновского сельсовета Виктор Лаврик также поздравил односельчан с таким знаменательным событием, как начало строительства крупнейшего в Украине перегрузочного терминала. "Сегодня историческое событие – в наше село пришел такой мощный инвестор, как "НИБУЛОН". Сегодня забита первая свая, и это значит, что в сельский бюджет будут поступать средства для благоустройства, что будут рабочие места, будут люди получать зарплату. Поздравляю всех с этим знаменательным днем, говорю компании "НИБУЛОН" - добро пожаловать в Терновку", - сказал Лаврик.

В своем выступлении Андрей Салякин, голова Вольнянского райсовета, напомнил, что Вольнянский районный совет голосовал первое решение по проекту перегрузочного терминала 17 октября 2017 года, а последнее решение райсовет принял 10 сентября 2018 года. "Районная власть заинтересована и открыта для такого мощного инвестора. Мы все в лице "НИБУЛОНа" получаем сильного партнера, который будет создавать рабочие места, вовремя выплачивать зарплату, платить налоги в бюджет, чтобы развивался Вольнянский район, чтобы развивалась Запорожская область и наша ненька Украина", - отметил Салякин.

В возведении высокотехнологичного терминала компании в Терновке будет задействовано около 1,5 тыс. человек из 70 подрядных организаций практически со всей Украины. Всего за время строительства объекта будет забито около 3500 свай (105 тыс. погонных метров), для изготовления которых будут загружены работой 5-6 заводов железобетонных изделий, завезено 100 тыс. метров кубических грунта, изготовлено 13,6 тыс. кубических метров бетонных конструкций и забетонированы более 29,4 тыс. квадратных метров, смонтировано 3640 тонн металлоконструкций, а также построен причал на 130 метров.

Кроме того, собственными усилиями компания "НИБУЛОН" проведет и дноуглубление 1821 метров левого притока Днепра - реки Плоская Осокоровка - для обеспечения водного подхода к перегрузочному терминалу.

  В ходе III Международного форума интеграции и кооперации "InCo Forum 2018" генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский и председатель Запорожской ОГА Константин Брыль дали старт строительству перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района
В ходе III Международного форума интеграции и кооперации "InCo Forum 2018" генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский и председатель Запорожской ОГА Константин Брыль дали старт строительству перегрузочного терминала предприятия в селе Терновка Вольнянского района

"Мы на своем конкретном примере показали, что мы перевозку сельхозпродукции переводим на речной транспорт, и таким образом мы разгружаем автомобильные дороги. В наших планах перевезти по Днепру 4 млн. тонн грузов, а это - экономия для ремонта автодорог в размере 4 млрд. грн. И мы продолжаем строить флот. У нас речным транспортом будет перемещаться 60% грузов по Украине", - сообщил в своем выступлении на форуме "InCo Forum 2018" Алексей Вадатурский.

В свою очередь, председатель Беленьковской ОТГ Запорожской области Светлана Зачепило рассказала об опыте сотрудничества с компанией "НИБУЛОН", которая проявила себя, как внимательный и социально ответственный инвестор и партнер всей громады. "Мы работали душа в душу. Ведь эта компания – это социально ответственный бизнес, это компания, которая пришла, построила, дала средства общине. Инвестор построил нам прекрасный школьный стадион, оборудовал современный компьютерные класс, вложил средства в очистительные сооружения. Сейчас территория просто цветет. Я очень благодарна. И каждому голове говорю: принимайте к себе на территорию такой ответственный бизнес. Носите его на руках, цените, любите и сотрудничайте", - отметила Зачепило.

Напомним, первое предприятие на территории Запорожской области - филиал "Каменка-Днепровская" - "НИБУЛОН" построил в 2010 г. В июне 2017 года в присутствии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, представителей международных финансовых учреждений и послов разных стран компания торжественно ввела в эксплуатацию перегрузочный терминал - филиал "Хортица" в селе Беленькое Запорожского района.

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