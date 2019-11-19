Независимые экспертизы по делу "Роттердам +" доказывают беспочвенность подозрений НАБУ и САП - адвокат

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1548
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1638
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1107
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10998
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1008
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5715
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1548
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1080
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 468
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 12:37

Независимые экспертизы по делу "Роттердам +" доказывают беспочвенность подозрений НАБУ и САП - адвокат

  Комментировать
Независимые экспертизы по делу &quot;Роттердам +&quot; доказывают беспочвенность подозрений НАБУ и САП - адвокат

Независимые экспертизы по делу "Роттердам +" доказывают экономическую обоснованность формулы и безосновательность подозрений НАБУ и САП.

Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль в интервью интернет-изданию "Delo.ua" .

"Существует большое количество доказательств того, что подозрения безосновательны. И эти материалы мы предоставили для рассмотрения суда и стороны обвинения. Во-первых, это выводы украинских и международных экспертов, которые доказывают обоснованность использования формулы "Роттердам +" с экономической точки зрения. Среди украинских исследований, это выводы Львовского и Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз ", - сказала Дрыгваль.

Она подчеркнула, что обвинения НАБУ относительно нарушения порядка подготовки, обсуждения и принятия Постановления НКРЕКП № 289 о введении формульного ценообразования также безосновательно.

"В научно-правовом заключении, предоставленном специалистами Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, в частности, отмечено, что должностные лица НКРЕКП действовали в пределах своей компетенции, а сама процедура принятия была прозрачной. Проект дважды обнародовался для получения предложений и рекомендаций от всех заинтересованных лиц, а разработка, обсуждение и принятие Порядка №289 происходили открыто. Предложенный НКРЕКП подход к определению индикативной (предельной) цены угля по импортному паритету, было поддержано без замечаний Минэнергоугля, АМКУ и Государственной регуляторной службой Украины. Таким образом, НКРЕКП приняла все необходимые меры для проведения детального обсуждения проекта постановления ", - сообщила Дрыгваль

Также адвокат отметила, что ущерб, якобы был нанесен в результате применения формулы "Роттердам +", детективы НАБУ насчитали сами, исходя из собственного ложного предположения о необоснованности формулы.

"Прямое обвинение НАБУ в получении ТЭС сверхприбылей безосновательно. Убытки потребителям, которыми НАБУ обосновывает наличие вреда, были рассчитаны же детективами НАБУ исходя из собственного, ошибочного предположения необоснованности формулы "Роттердам +" и положены в основание заключения эксперта, который арифметически перечислил представленые исходные данные ", - пояснила Дрыгваль.

Напомним, ранее известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводивший официальную экспертизу формулы "Роттердам +" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКП №289, более известной как "формула Роттердам +".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Независимые экспертизы по делу "Роттердам +" доказывают беспочвенность подозрений НАБУ и САП - адвокат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22194
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 17586
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 14535
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 13338
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020 Просмотров: 9621
Экономика
Где в Украине продают самое дешевое сало
Где в Украине продают самое дешевое сало Просмотров: 333
За последние полгода Bitcoin упал на 40%
За последние полгода Bitcoin упал на 40% Просмотров: 90
Доллар приближается к 24 грн
Доллар приближается к 24 грн Просмотров: 639
Украинские фермеры показали за год хороший экономический результат
Украинские фермеры показали за год хороший экономический результат Просмотров: 180
Отопление и горячая вода подорожают: эксперт назвал причины
Отопление и горячая вода подорожают: эксперт назвал причины
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 22393
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua