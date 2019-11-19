Независимые экспертизы по делу "Роттердам +" доказывают беспочвенность подозрений НАБУ и САП - адвокат

Независимые экспертизы по делу "Роттердам +" доказывают экономическую обоснованность формулы и безосновательность подозрений НАБУ и САП.

Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль в интервью интернет-изданию "Delo.ua" .



"Существует большое количество доказательств того, что подозрения безосновательны. И эти материалы мы предоставили для рассмотрения суда и стороны обвинения. Во-первых, это выводы украинских и международных экспертов, которые доказывают обоснованность использования формулы "Роттердам +" с экономической точки зрения. Среди украинских исследований, это выводы Львовского и Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз ", - сказала Дрыгваль.



Она подчеркнула, что обвинения НАБУ относительно нарушения порядка подготовки, обсуждения и принятия Постановления НКРЕКП № 289 о введении формульного ценообразования также безосновательно.



"В научно-правовом заключении, предоставленном специалистами Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, в частности, отмечено, что должностные лица НКРЕКП действовали в пределах своей компетенции, а сама процедура принятия была прозрачной. Проект дважды обнародовался для получения предложений и рекомендаций от всех заинтересованных лиц, а разработка, обсуждение и принятие Порядка №289 происходили открыто. Предложенный НКРЕКП подход к определению индикативной (предельной) цены угля по импортному паритету, было поддержано без замечаний Минэнергоугля, АМКУ и Государственной регуляторной службой Украины. Таким образом, НКРЕКП приняла все необходимые меры для проведения детального обсуждения проекта постановления ", - сообщила Дрыгваль



Также адвокат отметила, что ущерб, якобы был нанесен в результате применения формулы "Роттердам +", детективы НАБУ насчитали сами, исходя из собственного ложного предположения о необоснованности формулы.



"Прямое обвинение НАБУ в получении ТЭС сверхприбылей безосновательно. Убытки потребителям, которыми НАБУ обосновывает наличие вреда, были рассчитаны же детективами НАБУ исходя из собственного, ошибочного предположения необоснованности формулы "Роттердам +" и положены в основание заключения эксперта, который арифметически перечислил представленые исходные данные ", - пояснила Дрыгваль.



Напомним, ранее известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводивший официальную экспертизу формулы "Роттердам +" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКП №289, более известной как "формула Роттердам +".