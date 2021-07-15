Несовершеннолетние на поле собирали малину - как проходят проверки предпринимателей

Больше всего нарушений в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях. Фото: Елена Луценко

За две недели на различных предприятиях Украины обнаружили 2097 нелегальных работников. Люди работали без трудовых соглашений.

Гоструда и Государственная налоговая служба проверяет работодателей. Будут штрафовать предпринимателей, которые не задекларировали работников.

Больше всего нарушений в Запорожской, Винницкой и Черкасской областях.

В селе Орлянское Запорожской области инспекторы обнаружили на поле 146 работников. Выполняли полевые работы, оформленные на работу не были. В Черкасской области на полях Лисянского района 108 человек собирали клубнику. В Винницкой области на одном из агропредприятий 50 человек собирали малину. Среди них были несовершеннолетние. Работодателей привлекут к административной и финансовой ответственности, сообщают в Минэкономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине

"Неформальные работники были обнаружены у 92 процентов работодателей. Среднее количество незадекларированных работников составляет четыре человека на одного проверенного работодателя. С 537 работниками заключили трудовые договоры. Теперь эти люди могут воспользоваться их правом на больничные, отпуск и безопасные условия труда", - рассказала заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

ДПС и Гоструда начали проверки работодателей 1 июля. За нарушение законодательства о труде будут налагать штрафы на сумму 10 минимальных зарплат. 2021-го это 60 тыс. грн. За повторное нарушение в течение двух лет - на 30 минимальных зарплат за каждого работника. Это 180 тыс. грн.