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Несмотря на заявления Геруса, российский импорт вытесняет компанию "Энергоатом" — СМИ

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Несмотря на заявления Геруса, российский импорт вытесняет компанию &quot;Энергоатом&quot; — СМИ
В Украине российская электроэнергия продается по цене ниже, чем в самой РФ

Импорт электроэнергии из России вытесняет компанию "Энергоатом" с рынка и приводит к убыткам отечественных энергопредприятий.

Об этом говорится в материале "Главкома" "Импорт электроэнергии из России. Парламент запретил, но… позволил".

В статье "Главком" отмечает, что российские импортеры демпингуют на рынке электроэнергии и продают ток по цене ниже, чем поставляют населению РФ. В результате украинские энергопредприятия несут убытки и вынуждены останавливаться.

"Выяснилось, что в Украине российская электроэнергия продается по цене ниже, чем в самой РФ. Из-за демпинга импортеров на рынке начали быстро падать цены на электроэнергию. Энергетические предприятия, не выдерживая конкуренции, вынуждены останавливаться, а затем атомные и тепловые электростанции, угольные копи несут убытки", — говорится в материале.

Автор материала также обращает внимание, что импорт электроэнергии из России, который был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса", существенно вырос, в частности, в ноябре он увеличился втрое — до 12 млн кВт-ч / сутки, несмотря на заявление главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса о его убыточности. Что привело к принудительному ограничению мощностей отечественных энергопредприятий компанией "Укрэнерго".

По информации "Главкома", в конце ноября "Энергоатом" обратился в Антимонопольный комитет с просьбой разобраться с антиконкурентными действиями импортеров электроэнергии из России и Беларуси на рынке "на сутки вперед".

"Они сделали невозможной продажу заявленного объема другими участниками рынка, в том числе и "Энергоатомом", а также по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго", действия которого также нанесли ущерб атомщикам. Свои претензии компания обосновывает тем, что на рынке "на сутки вперед" сложилась ситуация, когда фактически блокируется возможность продавать электроэнергию АЭС. К примеру, 4 ноября с 02:00 по 6:00 наблюдалась ситуация, когда некоторыми продавцами были представлены и акцептованы оператором рынка ценовые заявки, которые были значительно меньше ценовых заявок НАЭК "Энергоатом", тогда как компания имеет самую низкую обоснованную цену на электроэнергию среди всех производителей", — отмечается в материале.

Руководство НАЭК отмечает, что подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке "на сутки вперед" по цене, ниже, чем установлено ценовое ограничение для часов минимальной нагрузки энергосистемы Украины, могут только компании "Гарантированный покупатель", "Укргидроэнерго" и "Энергоатом". Однако в компании отмечают, что в указанный выше период времени таки происходил импорт электроэнергии из Беларуси и/или РФ в размере от 487 до 983 МВт-ч, тогда как в ночное время есть избыток собственной электроэнергии.

"Действия таких участников рынка дают основания считать их антиконкурентными, сделавшими невозможной продажу заявленного объема электрической энергии большинством участников рынка, в том числе и"Энергоатомом", — отмечают в НАЭК.

Напомним, ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Закон "О рынке электроэнергии" № 2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед". Кроме того, Кабмин наделяется правом в ручном режиме восстанавливать импорт электроэнергии из РФ по прямым договорам.

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