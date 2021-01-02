Несмотря на кризис торговый дефицит в Украине снизился

В прошлом году выросли цены цены на металл и на руду. Фото: pexels.com

По итогам 2020 торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое.

Снизился с $10,22 млрд до $4,9 млрд, сообщил торговый представитель Тарас Качка в Facebook.

"В долларах экспорт за весь год составил $49,32 млрд, на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является очень хорошим. Особенно положительным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое", - написал он.

В декабре экспорт составил $4,88 млрд. Это больше на $150 млн по сравнению с предыдущим месяцем и на $760 млн больше, чем в декабре 2019 года.

Такие цифры вызванны ростом в мире цены на металл и на руду. Из-за сокращения урожая физический экспорт зерновых в 2020 году меньше, чем в 2019 году.

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"Но это уменьшение физического экспорта компенсировано ростом цены", - отметил Качка.

В следующем году будут расти цены на природный газ, тарифы на тепло, горячую и холодную воду. Будет сокращаться экономический потенциал страны. Будет происходить инфраструктурная деградация несмотря на "Большую стройку" дорог, потому что другая инфраструктура - энергетическая, транспортная - будет падать. Будет расти трудовая миграция, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.