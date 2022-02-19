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суббота, 19 февраля 2022 20:51

Несколько сотен китайских автомобилей для Украины застряли в Греции

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Несколько сотен китайских автомобилей для Украины застряли в Греции
Автомобили в порту Пирей Фото: facebook.com

Украинские покупатели китайских автомобилей уже две недели ожидают прибытия своих машин в порт Черноморск. Сколько еще придется ждать – неизвестно.

Дело в том, что несколько сотен автомобилей с доставкой в ​​Украину и Россию застряли в греческом порту Пирей, сообщил на своей странице facebook представитель Neptune Lines в Украине Андрей Соклов.

"MCCL (Mediterranean Car Carriers Line) неожиданно "дал заднюю" через военные учения. В результате груз завис в Пирее, и судя по всему будет ожидать следующей возможности поехать в направлении Черноморска, поскольку два судна уже пропустили", - написал Андрей Соклов.

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В то же время он предположил, что автомобили попадут в Украину в конце февраля или в начале марта.

17 февраля также стало известно, что недалеко от Азорских островов произошел пожар на пароме с автомобилями Porsche и Volkswagen. Члены экипажа были эвакуированы, но груз пострадал.

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Дата
19
февраля

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