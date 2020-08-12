Неправомерные больничные: как украинцы обманывают соцстрах

4 523 больничных выдано с нарушениями Инструкции о порядке выдачи документов. Фото: pixabay.com

В Фонде социального страхования проверили, насколько обоснованно выдают больничные украинцам. Специалисты обработали 468 325 листков нетрудоспособности, оформленных в первом полугодии 2020 года.

Во время проверок обнаружили, что 4523 больничных выдано с нарушениями Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. Это составляет 1% общего количества проверенных больничных, рассказывают в Фонде социального страхования.

27 943 листка нетрудоспособности выданы с нарушением Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности, что составляет 6% общего количества проверенных листьев.

В бюджет Фонда в первом полугодии 2020 года возместили почти 987,3 тыс. грн, что на 127,4 тыс. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря проверкам удалось избежать неправомерных выплат на сумму 1,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оплачивать ли больничные во время карантина определит соцстрах

За нарушение порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности к дисциплинарной ответственности привлечено 84 врача.

Фонд социального страхования увеличил средний размер больничных выплат на 19,1%, декретных - на 15,8%.