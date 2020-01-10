Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован – председатель ГНС Верланов

Председатель ГНС Сергей Верланов

По фактам незаконного оборота топлива с 13 декабря 2019 года по 8 января 2020 года Государственная налоговая служба насчитала 99,185 млн грн штрафных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Украины.

"Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного топлива. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4,891 млн грн. В общем за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн", – говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, за указанный период работники налоговой обнаружили 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установили 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложено штрафов на сумму 11,75 млн грн). Кроме того, по факту безлицензионного производства топлива налоговая наложила штраф на еще одного нарушителя в размере 1 млн грн.

"Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива", – прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.

Глава налоговой отметил, что налоговая в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями и в дальнейшем будет выявлять и прекращать работу нелегальных АЗС. По его словам, речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций (АЗС) по всей Украине до 9 января.