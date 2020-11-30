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понедельник, 30 ноября 2020 16:48

Нехватка средств и карантин: бизнес назвал свои проблемы

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Нехватка средств и карантин: бизнес назвал свои проблемы
32% отметили карантин относительно ведения бизнеса как одну из главных проблем. Фото: unsplash

Около 82% украинских предприятий сообщили о том, что собственное дело стало вести сложнее, по сравнению с 2019 годом.

10% отметили, что вести бизнес стало легче, передает результаты опроса SheExports УНИАН.

57% опрошенных сообщили, что недовольны положением дел в своем бизнесе, тогда как 35% отметили, что довольны развитием собственного дела.

53% предприятий сообщили о том, что им стало сложнее вести внешнеэкономическую деятельность в 2020 году, и только 21% отметили, что стало проще.

Согласно результатам опроса, 42% представителей украинского бизнеса отметили проблемы с заказами или падение спроса на внутреннем рынке как главную проблему, с которой столкнулся бизнес внутри страны во время пандемии.

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Среди самых больших трудностей экспорта назвали:

- Ограничение возможности зарубежных поездок - 10%;

- Отсрочка предварительных договоренностей по поставке товаров/услуг - 10%;

- Падение спроса на внешних рынках - 10%;

- Ограничение возможности приезда иностранцев в Украину - 9%.

Кроме этого, около 32% отметили карантин относительно ведения бизнеса как одну из главных проблем, 31% - недостаток финансов и 31% - ограничение движения общественного транспорта.

Около 28% опрошенных назвали оплату труда сотрудников и уплату единого социального взноса как одну из главных проблемных статей расходов, 22% - оплату аренды, 16% - поддержку операционной деятельности и закрытия старых контрактов.

Большинство опрошенных - представители малого и микробизнеса, треть респондентов - экспортеры. Исследования проводились среди 790 предприятий с 13 октября по 1 ноября.

Новый пакет помощи отечественному бизнесу в случае повторного введения в Украине жесткого карантина предусматривает выделение 12-15 млрд грн до конца года.

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