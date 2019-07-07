Нефть из США: первая партия прибыла в Одессу

Танкер Wisdom Venture доставил 75 тыс. Тонн нефти

В одесский порт прибыл танкер под флагом Гонконга, который привез из США 75 тыс. тонн нефти.

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина - 237 м, флаг Гонконг), который доставил из США 75 тыс. Тонн нефти", - говорится в сообщении.

Партия нефти закуплена ПАО "Укртатнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

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"Наше предприятие имеет большой опыт работы с нефтегрузами. В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Сейчас периодически заходят танкеры с сырьем из Азербайджана. Новом грузопотока из США также будет предоставлено качественный сервис перевалки ", - рассказал начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

Следующий танкер с американской нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.

Бензин подешевел из-за снижения стоимости нефти на мировых рынках. Цена начала падать в конце мая. К июлю снизилась с 75 до 63 долл. за барр.