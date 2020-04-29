Нефть дорожает

На торгах 29 апреля выросла стоимость июньских фьючерсов WTI и Brent. Фото: unsplash.com

Нефть в мире после стремительного обвала цены начала дорожать.

Июньский фьючерс на WTI на торгах 29 апреля вырос на 9% - до $13,45 за барр. За день до этого цены падали почти на 20%, позже росли на 6%, передает "Сегодня".

Майские котировки WTI в последний день закрытия контракта вообще обвалились до минус $40 за барр.

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Не так существенно упала стоимость фьючерсов Brent. Она может отгружаться по морю и имеет много точек хранения. Поэтому цены находятся под меньшим давлением.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent 29 апреля составляет $23,30 за барр. Это на 2,46% больше, чем цена на закрытии предыдущей сессии.

С 1 мая 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн ​​барр. В мире в сутки в среднем производят около 100 млн барр. нефти. В то же время спрос на нее в условиях карантина может упасть до 70 млн барр.