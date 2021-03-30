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вторник, 30 марта 2021 12:42

Нефть дешевеет: как изменится ситуация в ближайшее время

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Нефть дешевеет: как изменится ситуация в ближайшее время
Большинство экспертов ожидают снижения цен. Фото: pixabay

Цены на нефть снизились после умеренного роста накануне. В ближайшее время эксперты прогнозируют продолжение таких колебаний.

Стоимость барреля нефти Brent составила $64,82. Баррель нефти WTI торговался по $61,48. Предыдущие торги завершились на уровне $64,92 и $61,56 соответственно, пишет enkorr.

Большинство экспертов ожидают снижения цен благодаря росту поставок сырья из-за падения топливного спроса в Европе. Такие прогнозы высказывают, что накануне спасателям удалось снять с мели гигантский контейнеровоз Ever Given и разблокировать проход через Суэцкий канал.

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Надежды на сохранение добычи нефти на существующем уровне странами-участницами соглашения ОПЕК+ поддерживают оптимизм инвесторов и трейдеров.

Повлиять на динамику цен могут данные Американского института нефти и Управления энергетической информации о запасах сырой нефти в США по итогам прошлой недели.

В конце прошлой недели цены на нефть выросли на 2% из-за опасений, что контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, на протяжении нескольких недель будут снимать с мели.

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