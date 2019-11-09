Нефедов анонсировал повышение зарплат на таможне

Таможенники должны пройти переаттестацию. Фото: УНИАН

Для работы в Государственной таможенной службе Украины нужно будет пройти переаттестацию. Если это удастся сделать, то на таможне можно будет рассчитывать на увеличение зарплаты.

"При этом я против того, чтобы просто механически поднимать зарплаты всем по системе. Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларации, - долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы в следующем году - провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу", - рассказал в интервью 24 каналу председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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"Моя цель - довести до конца следующего года зарплату инспектора к зарплате таможенного брокера. Сейчас - это где-то 20 000 гривен, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше", - рассказал глава таможни.

Сегодня рядовой инспектор на таможне получает зарплату в размере около 6,5 тыс. грн. А зарплата главы таможни - 30-35 тыс. грн.

Начался формальный ИТ-аудит основных систем Новой таможни. Об этом в Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.