Неделя началась с удешевления валюты

Доллар подешевел на 1 коп., евро - на 3 коп. Фото: povin.com.ua

Национальный банк Украины на 16 июля установил курс доллара на уровне 26,23 грн. Это на 1 коп. больше. чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 30,54 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,22 грн, продают по 26,28 грн.

За евро предлагают 30,62 грн. Продают по 30,71 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

По разным сценариям, правительство предусматривает рост ВВП в следующем году до до 3,946 трлн грн (3%), до 4,004 трлн грн (4,1%) и 3,982 трлн грн (1,1%). На 2020 год прогнозируют рост ВВП до 4,450 трлн грн, до 4,609 трлн грн и 4,502 трлн грн. На 2021 год - 4,972 трлн грн, 5,223 трлн грн и 5,045 трлн грн.