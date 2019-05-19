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понедельник, 20 мая 2019 07:10

Неделя началась с роста доллара

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Неделя началась с роста доллара
Доллар подорожал на 2 коп. Фото: Ракурс

Национальный банк Украины на 20 мая установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,45 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,31 грн, продают по 26,34 грн.

За евро предлагают 29,35 грн. Продают по 29,37 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Украинцы традиционно меняют гривны на доллары и считают, что так хранят свои деньги. На руках у населения около $83 млрд, говорят в Нацбанке. Если все депозиты перевести в валюту, то получим только $15 млрд, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

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