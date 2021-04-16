Неделя началась с подорожания доллара

Доллар подорожал на 2 копейки, евро - на 7. Фото:

Национальный банк Украины на 19 апреля установил курс доллара на уровне 27,98 грн. Это на 2 коп больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 33,53 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,85 грн. Продают по 27,95 грн.

За евро предлагают 33,34 грн. Продают по 33,56 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.