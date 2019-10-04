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пятница, 04 октября 2019 11:47

"Не так поняли" - Гетманцев объяснил ограничения для предпринимателей

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&quot;Не так поняли&quot; - Гетманцев объяснил ограничения для предпринимателей
Данил Гетманцев пояснил ограничения для ФЛП. Фото: agropolit.com

Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что его идею запретить ФЛП предоставлять услуги поняли неправильно.

"Физические лица имеют право, как и раньше, оказывать услуги через ФЛП. Этого права никто не отнимает. Однако существует проблема - сейчас 3-я группа ФЛП используется большим бизнесом для ухода от НДФЛ и ЕСВ. Поэтому уместно рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем избегать уплаты налогов", - написал Гетманцев в Facebook.

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Как будут предотвращать неуплату налогов, пока не знают. Гетманцев предложил бизнесу обсудить это вместе.

"И еще раз подчеркиваю - изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФЛП, предоставляющих услуги на едином налоге", - написал Гетманцев.

Физлицам-предпринимателям хотят запретить предоставлять услуги. Позволят исключительно торговать или заниматься производством. Верховная Рада уже приняла законпроекты, которыми обязывает устанавливать предпринимателей кассовые аппараты или соответствующее программное обеспечение на смартфон.

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