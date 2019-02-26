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вторник, 26 февраля 2019 21:10

Не программистами едиными: кому предлагают самую высокую зарплату

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Не программистами едиными: кому предлагают самую высокую зарплату
Зарплату 100 тыс. грн работодатели готовы платить программистам, стоматологам, менеджерам. Фото: korrespondent.net

Украинцы в среднем получают 10 573 в месяц. Самая высокая средняя зарплата в Киеве - 16 546 грн. Самая низкая - в Черниговской обл (8005 грн).

Правда на сайтах поиска работы можно найти работу с большей зарплатой. Некоторые работодатели готовы платить работникам 100 тыс. грн в месяц, пишет Work.ua.

Режиссер

Режиссера ищет американская компания AI Factory в киевский филиал. Кандидат должен иметь профильное образование, уметь работать в программах Adobe Premier и FinalCut Pro. Кроме того, свободно владеть английским. Разбираться в технологии видеопроизводства, креативно мыслить.

Разработчик операционной системы для смартфонов

Специалиста ищут в Николаеве. Предлагают работать удаленно. Кандидату необходимо свободно владеть Objective-C и Swift, понимать HTML, CSS и Javascript. Кроме того, обязательное знание разговорного и письменного английского.

Операционный директор на производство

Специалист нужен на мясоперерабатывающее производство в Киеве. Чтобы получить работу, нужно знать технологические процессы мясоперерабатывающего производства, иметь опыт управления бизнес-процессами в крупных компаниях.

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Стоматолог-ортопед

Киевский медицинский центр ищет стоматолога-ортопеда. Кандидату требуется профильное образование, опыт работы от трех лет. Преимуществом будут навыки дентальной фотографии, работы с лицевой дугой.

Менеджер по удержанию

Специалист нужен в международную компанию Abixon. Чтобы претендовать на должность, необходимо свободно владеть немецким языком. Мать 2 года опыта на аналогичной должности и опыт работы на финансовом рынке, уметь вести переговоры.

С января 2017-го по ноябрь 2018 года количество украинцев, которые получали минимальную зарплату или меньше, уменьшилось с 3 до 1,5 млн человек. На 500 тыс. стало больше тех, кто получал до трех минималок, на 1,1 млн - более трех минимальных выплат.

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