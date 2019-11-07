Не Польшей единой: украинцы установили рекорд в Венгрии

Cреди трудовых мигрантов в Венгрии больше всего работников из Украины. Фото: ckp.in.ua

В этом году в Венгрии разрешение на работу получили почти 44 тыс. украинцев. Это самое большое количество заробитчан, которые приехали з стран за пределами ЕС.

Таким образом, среди трудовых мигрантов в Венгрии больше всего работников из Украины. На втором месте - Сербия (6,2 тыс. разрешений), на третьем - Китай (2,9 тыс. разрешений), сообщает местное издание Világgazdaság.

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Венгрия выдала 2,7 тыс. разрешений на работу работникам из Вьетнама, еще 1,8 тыс. разрешений - работникам из Индии.

В Венгрии выросло общее количество рабочих. В 2017-м из топ-трех стран было зарегистрировано 11,6 тыс. человек. В прошлом году - 31,5 тыс. трудовых мигрантов.

Чаще всего украинцы ищут работу в Польше, Венгрии, Чехии. Это связано с территориальной близостью, подобным менталитетом. На втором месте - Германия.