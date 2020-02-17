Не Польша: откуда в Украину больше всего пересылают денег

По переводам в Украину лидируют поступления из США Фото: Delo.ua

В прошлом году в Украину перевели в 20 раз больше денег, чем из страны. Объем частных переводов из-за границы в 2019 году составил почти $12 млрд, за пределы Украины - почти $0,6 млрд. По данным НБУ, из этих денег через системы перевода средств в Украину поступило почти $2,3 млрд; из Украины - почти $0,4 млрд в эквиваленте.

По переводам в Украину лидируют поступления из США - 18%, Израиля - 14%, Италии - 9%, России - 7%, Польши - 7%. Доля переводов из других 219 стран составляет 45%, пишет Лига.Финансы.

Из Украины деньги переводили в основном в Россию - 31%, Грузию - 11%, Азербайджан - 6%, Китай - 5%, Узбекистан - 5%; в другие 195 стран - 42%.

В НБУ отмечают, что внутригосударственные переводы в 2019 году через системы перевода составили 197,93 млрд грн или $7,68 млрд в эквиваленте. Это на 38,6% больше по сравнению с 2018 годом. Тенденция продолжается уже не первый год: в 2017 году рост был на 21,4%, в 2018-м - на 24,3%.

В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины была 314 грн (в 2018 году - 241 грн). Чаще всего деньги переводили в Киев.

Наибольшие объемы переводов между странами осуществлены с использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украине и 96% - из Украины.

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За 10 месяцев заробитчане перечислили в Украину $10,5 млрд. В 2018 году через системы денежных переводов в Украину поступило $2,3 млрд, за ее пределы - $294 млн.

По оценкам Всемирного банка, в 2018 году Украина получила рекордные $14 млрд от мигрантов и стала лидером в регионе.

Больше всего рабочих вакансий украинцам предлагают в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Чаще всего ищут упаковщиков, водителей, официантов, строителей и разнорабочих, передает olx.ua. Официантам самую большую зарплату готовы платить работодатели в Израиле и Швеции - примерно 61 тыс. грн. Штукатуры на такую ​​же зарплату едут в Литву. В Германии 50 тыс. грн предлагают сантехникам.