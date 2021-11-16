НБУ вводит новые банкноты до 30-летия Независимости

Национальный банк 19 ноября вводит в обращение две тематические памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины - номиналами 20 и 200 гривен.
Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 20 и 200 грн и одновременно имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ.
Праздничную айдентику на месте водяного знака нанесли трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской. Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты.
Памятная банкнота номиналом 20 гривен образца 2014 года имеет размер 69x130 мм, тираж – 30 тыс. штук. Ее цена составляет 34 грн.
Банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 года имеет размер 75x148 мм, тираж – 30 тыс. штук. Стоит 214 грн.
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Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов. Также их будут реализовывать через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы – Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и Таскомбанк.
В августе НБУ ввел в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.
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