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вторник, 16 ноября 2021 18:18

НБУ вводит новые банкноты до 30-летия Независимости

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Национальный банк 19 ноября вводит в обращение две тематические памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины - номиналами 20 и 200 гривен.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 20 и 200 грн и одновременно имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

Праздничную айдентику на месте водяного знака нанесли трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской. Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Автор: Национальный банк Украины
 

Памятная банкнота номиналом 20 гривен образца 2014 года имеет размер 69x130 мм, тираж – 30 тыс. штук. Ее цена составляет 34 грн.

Банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 года имеет размер 75x148 мм, тираж – 30 тыс. штук. Стоит 214 грн.

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Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов. Также их будут реализовывать через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы – Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и Таскомбанк.

В августе НБУ ввел в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

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Дата
16
ноября

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