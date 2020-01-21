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вторник, 21 января 2020 14:16

НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на миллионы гривен

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НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на миллионы гривен
НБУ подал 148 исков против Игоря Коломойского. Фото: УНН

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки из предприятия "Днепрометаллсервис", связанного с Игорем Коломойским.

Компания в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве кредита рефинансирования, которые предоставляли Приватбанку до национализации, сообщает пресс-служба НБУ.

"Днепрометаллсервис" не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя, поэтому НБУ в мая 2018 года подал в суд.

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В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. 24 решения уже приняли в пользу НБУ на общую сумму 1,36 млрд грн.

Национальный банк в Верховном суде обжалует решение в отношении 9 банков. Речь идет о Укринбанке, Крещатике, КСГ Банке, Финансовой инициативе, Премиуме, Велесе, Киевской Руси, Новом, Астра Банке.

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