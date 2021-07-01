НБУ обновляет правовое поле для функционирования деривативных фининструментов

По оценкам Национального банка, ряд нормативно-правовых актов с законом "О рынках капитала и организованных товарных рынках" обеспечат обновление правового поля для функционирования рынка деривативных финансовых инструментов в Украине. Фото: Stockworld

Национальный банк Украины согласовывает ряд нормативно-правовых актов с законом "О рынках капитала и организованных товарных рынках", который вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Как сообщает в среду, 30 июня, пресс-служба НБУ, изменения предусматривают:

Утверждение нового порядка согласования спецификаций деривативных контрактов денежного рынка

"В соответствии с требованиями обновленного законодательства, если заключение деривативных контрактов денежного рынка должно осуществляться в соответствии со спецификациями, то оператор организованного рынка должен предварительно (до регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) согласовать с Национальным банком спецификации для каждого вида деривативных контрактов", - отмечают в НБУ.

Новый порядок согласования этих документов определен в Положении о порядке согласования центробанком спецификаций деривативных контрактов денежного рынка.

Нормы этого документа определяют, в частности:

- минимальные требования к пакету документов, который подается оператором организованного рынка в НБУ;

- сроки его рассмотрения и основания для отказа оператору организованного рынка в согласовании спецификации деривативного контракта;

- действия оператора организованного рынка в случае, если после согласования спецификации деривативного контракта Нацбанк в соответствии с законом "О валютеи валютных операциях" ввел новые меры защиты.

Включение расчетов за деривативных контрактов в перечень операций, осуществляемых по текущим счетам в национальной и иностранной валюте нерезидентов (юридических и физических лиц) и по корреспондентским счетам ЕБРР и банков-нерезидентов в национальной валюте, открытым в банках Украины.

Приведение терминологии и некоторых определений в нормативных документах НБУ в соответствие с законом о рынках капитала, в частности уточнено определение "валютные операции на условиях "своп", "валютная операция на условиях "форвард", "форвардный договор".

Кроме того, с целью согласования нормативных документов НБУ с Конвенцией ООН "О привилегиях и иммунитетах Объединенных наций" регулятор определил, что режим текущих счетов, открытых ООН, не ограничивается одним финансовым контролем, правилами или мораторием любого вида.

"По оценкам Национального банка, соответствующие изменения обеспечат обновление правового поля для функционирования рынка деривативных финансовых инструментов в Украине", - прогнозируют в финрегуляторе.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 29 июня 2021 № 63 "Об утверждении Положения о порядке согласования Национальным банком Украины спецификаций деривативных контрактов денежного рынка и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступают в силу с 1 июля 2021 года.