НБУ бросил вызов политикам и олигархам

В НБУ обеспокоены посягательством на независимость учреждения. ФОТО: ua.news

НБУ откроет доступ к информации о ходе судебных процессов, в которые он вовлечен. Также планирует проверять на достоверность политические заявления о своей деятельности. Для этого учреждение запустило тематический веб-сайт.

"Облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ. Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", – говорится в сообщении Национального банка Украины на официальной странице в Facebook.

Как утверждают в НБУ, независимость ведомства является залогом низкой и стабильной инфляции, надежности банков и защищенности страны от экономических кризисов. Усиление же давления на весь інститут или на его руководство является не более, чем попыткой подорвать авторитет центробанка.

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Коломойский подал пять исков против Национального банка Украины и Приватбанка. Слушания состоятся 10, 16, 22 и 23 мая.