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понедельник, 23 августа 2021 21:10

Названы самые популярные покупки ко Дню Независимости

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Украинцы чаще всего перед Днем Независимости покупают в интернете товары с традиционными символами: гербом, желто-синими элементами, черно-красной вышивкой или с изображениями известных украинцев.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Наибольшим спросом пользуются вышиванки и чашки с украинской символикой
Наибольшим спросом пользуются вышиванки и чашки с украинской символикой

Наибольшим спросом пользуются одежда и чашки с украинской символикой. Покупают не только вышиванки, но и футболки з тризубом, козаками и национальным флагом, по словам специалистов маркетплейса Prom.ua. Футболки продают от 180 грн, чашки — от 65, вышиванки — от 350 грн.

Из необычных товаров выбирают формочки для пряников и печенья с украинской символикой. Стоят 140 грн. 3D пазл с портретом Ивана Франка можно купить за 800 грн. Блокноты с иллюстрацией картины Марии Примаченко предлагают по 75 грн. На подарок покупают пряничный домик "Украинская хата" за 340 грн.

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Среди популярных покупок — украшения в национальном стиле, рассказали специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua. Спрос перед праздником на такие товары увеличивается в 2-3 раза. Например, сережки в виде колосков пшеницы можно купить за 1750 грн. Изготовлены из серебра, покрыты золотом. Кулон с надписью Украина и гербом стоит 300 грн. Также популярны заколки и броши с флагом, браслеты и чокеры с вишивкой или плетеные из бисера. Деревянный галстук-бабочка с вышивкой крестиком стоит 700 грн.

Кравчучка стала символом первого десятилетия существования нашего государства. Это тележка для ручной перевозки грузов в виде металлической рамы с двумя колесами. Ее можно сложить и перевозить в небольшом пакете. Тележка стала одним из символов кризисных 1990-х и увековечила фамилию первого президента Украины.

Изобретателем кравчучки называют инженера-конструктора киевского авиазавода Алексея Сергеева. Колеса использовали с детских колясок "Мальвина" и "Зорька". Спрос на этот продукт был огромным. Кравчучки стали неотъемлемым атрибутом дачников и представителей малого бизнеса. С ними торговцы ездили на рынки в Польшу и Турцию. Тележка выдерживала нагрузку до 100 кг.

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