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пятница, 17 июля 2020 21:10

Назвали условия, когда украинцы согласны работать больше

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Назвали условия, когда украинцы согласны работать больше
Большинство лучше работать мотивирует финансовое вознаграждение. Фото: unsplash.com

Украинцев мотивирует работать больше и лучше выплата премий и надбавок к заработной плате. Такое мнение высказали 72% опрошенных.

Правда этот факт не считают главным представители таких профсфер как административный персонал, продажи и IT. Для них в приоритете получения опыта и карьерный рост, пишет grc.ua.

54% респондентов ищут возможности расширять профессиональные знания и навыки. Это мотивирует их работать больше. В то же время по последним данным, каждый четвертый работник в Украине уже проходит дополнительное обучение. Большинство предпочтение отдает тренингам. На втором месте - онлайн-курсы, видеоконференции.

Готовы работать больше, если есть возможность карьерного роста, 36% опрошенных украинцев. 26% респондентов мотивирует командный дух в коллективе.

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Каждый пятый утверждает, что готов работать больше, если руководство способно оценить его достижения.

Также украинцы отмечали, что готовы работать больше ради лучшего будущего своих детей, или привыкли выкладываться на 100%. В то же время 1% респондентов признались, что их ничего не заставит работать больше.

1 июля на учете в Государственной службе занятости находились почти 518 тыс. безработных. Среди них 58% - женщины, 42% - мужчины. Половина безработных имеет высшее образование. 33% - окончили профессионально-технические учебные заведения, а 17% - общеобразовательную школу. Молодежь до 35 лет составляет треть безработных. Другая треть - люди, которым от 35 до 44 лет. Среди тех, кому более 45 лет, - 40% безработных.

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