Назвали сумму, за которую продадут Vodafone Украина

Под брендом Vodafone услуги будут предоставлять далее. Фото: tehnot.com

25 ноября российская МТС объявила, что продаст 100% доли в Vodafone Украина.

Купит эту долю компания Bakcell, сообщили на сайте МТС.

"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding Sarl (Люксембург) продает 100% доли в компании Preludium BV (Нидерланды), единственным акционером ЧАО" ПФ Украины ", за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 млн долларов . Передача акций пройдет в ближайшее время ", - написали в сообщении.

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В компании уверяют, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.

Под брендом Vodafone услуги будут предоставлять далее. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договоры и другие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Основана в 1994-м и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.