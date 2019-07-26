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пятница, 26 июля 2019 14:47

Назвали сумму, которая нужна на перевооружение армии

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Назвали сумму, которая нужна на перевооружение армии
Украинская армия требует немалых денег. Фото: armyinform.com.ua

На перевооружение украинской армии необходимы 25 млрд грн.

Такую сумму озвучил представитель Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины полковник Андрей Мясников, сообщает "Армия Inform".

Он отметил, что Минобороны будет учитывать реальные экономические возможности Украины. И финансовый ресурс, который предоставит кабинет министров на развитие вооружения и военной техники.

"Даже в вооруженных силах развитых стран мира существует дефицит военного бюджета. Поэтому армии этих государств зависящие от возможностей национальных экономик", - сказал полковник.

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Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Зато хочет выделить 300 млн грн на премии украинским военным. Заверил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

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