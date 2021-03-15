Назвали страны с наиболее дорогой и дешевой едой: место Украины в списке

Также Украина находится на 19-м месте по стоимости курятины - $3,50. Фото: unsplash

Украина вошла в список стран, где цены на яблоки и куриные яйца - одни из самых низких.

Килограмм фруктов у нас обойдется в среднем в $0,81. В Молдове - аналогичная цена. Самые низкие цены на яблоки в Турции - $0,80. Самые высокие - в Южной Корее - $7,09, Японии - $6,91, Пуэрто-Рико - $5,79, пишет "Минфин".

Украина также вошла в пятерку стран с самыми доступными ценами на яйца - $1,08. Наиболее низкая их стоимость в Индии - $0,92, Пакистане - $0,93, Тунисе - $1,02. Дороже всего продают яйца в Швейцарии - $6,07, Ливане - $5,85, Исландии - $5,33.

Килограмм картофеля дешевле всего купить в Алжире - $0,38, Бангладеш - $0,37, и Пакистане - $0,36. Самый дорогой картофель в Японии - $3,80, Южной Корее - $3,57, Пуэрто-Рико - $3,23. Украина со средней ценой на картофель в $0,45 находится в этом рейтинге на 11-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине ускорился рост цен: рассказали, что дорожает быстрее

Полкилограмма белого хлеба дешевле купить в Тунисе - $0,14, Алжире - $0,16, Узбекистане - $0,27. Самый дорогой этот продукт в Норвегии - $3,33, Исландии - $3,26, Швейцарии - $3,01. Украина со средней стоимостью хлеба в $0,51 в этом списке на 19-м месте.

Также Украина находится на 19-м месте по стоимости курятины - $3,50. Дешевле всего килограмм курицы купить в Пакистане - $2,29, Бразилии - $2,36, Таиланде - $2,49. Дороже всего - в Швейцарии - $28,01, Исландии - $15,52, Норвегии - $14,59.

Весной вырастут цены на крупы, зерновые, мясо, яйца. Борщевой набор ежемесячно будет добавлять по 15%.