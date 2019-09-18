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среда, 18 сентября 2019 17:49

Назвали среднюю зарплату, от которой зависит размер пенсии украинцев

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При начислении пенсии украинцам учитывают размер средней зарплаты на уровне 9308,13 грн.

"Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2019 года, которая в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Автор: Пенсійний фонд
  На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата в стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.
На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата в стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.

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В прошлом году для исчисления пенсии использовали среднюю зарплату на уровне 7810,88 грн.

На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата в стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.

На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. 76% всех - пенсионеры по возрасту. Их насчитывают 8,59 млн человек. В среднем они получают 3009,11 грн в месяц.

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