Назвали среднюю зарплату, от которой зависит размер пенсии украинцев

При начислении пенсии украинцам учитывают размер средней зарплаты на уровне 9308,13 грн.
"Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2019 года, которая в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
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В прошлом году для исчисления пенсии использовали среднюю зарплату на уровне 7810,88 грн.
На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата в стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.
На 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. 76% всех - пенсионеры по возрасту. Их насчитывают 8,59 млн человек. В среднем они получают 3009,11 грн в месяц.
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