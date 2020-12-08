Назвали ситуации, в которых советуют бежать из собеседования

Работодатель должен быть откровенным с искателем на всех этапах рекрутинга. Фото: unsplash

Если о собеседовании с вами забыли, меняют условия труда в ходе разговора или требуют банковские данные, стоит остановить разговор и проститься с работодателем.

Такие советы дают специалисты Work.ua.

Среди конкретных ситуаций, когда стоит покинуть собеседование, называют следующие:

1. О вас забыли

"Вы пришли в назначенное время, но человека, с которым договаривались о встрече, нет на месте. Секретарь не предложил сесть и просит подождать 15 минут, затем 10. А через час говорит, что вам надо прийти завтра. Подобное отношение - явные безответственность и неуважение", - говорят эксперты.

2. Требуют документы, персональные или банковские данные

Вся информация, необходимая работодателю на этапе собеседования, содержится в резюме. Если просят или требуют предоставить нечто большее, вероятно, вы попали в руки мошенников.

3. Просят не продать товар, а купить его

"Существует техника, когда работодатель дает кандидату ручку, чашку, степлер или любой другой предмет и просит продать его на собеседовании. Такая просьба уместна при найме менеджера по продажам. Но если во время беседы интервьюер предлагает что-то купить - оплатить учебный курс, заплатить за партию продукции или распечатки договоров, чай, то смело идите. Вы не должны платить за работу или покупать должность", - объясняют специалисты.

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4. Условия меняются по ходу собеседования

Бывают случаи, когда работодатель украшает вакансию, чтобы привлечь больше искателей с хорошим резюме. Но на собеседовании рекрутер дает задний ход. Работодатель должен быть откровенным с искателем на всех этапах рекрутинга, говорить правду.

5. Вас что-то напрягает

"Вы и сами не знаете, что именно. Вам неприятны люди, неуютно в помещении, вы отвечаете машинально и смотрите на часы с мыслью "Скорее бы это закончилось". Прервите собеседование, скажите честно, что работать в компании не сможете, обязательно извинитесь", - советуют эксперты.

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