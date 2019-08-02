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суббота, 03 августа 2019 21:10

Назвали самые популярные квартиры для аренды

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Назвали самые популярные квартиры для аренды
В Дарницком районе Киева сдают в аренду квартиры чаще, чем в любом другом. Фото: Vlasne

Однокомнатные квартиры ищут шесть из 10 людей, которые хотят арендовать жилье в Киеве.

Самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в Деснянском районе столицы - 6500 грн в месяц. В Святошинском районе аренда в среднем стоит 7000 грн, Соломенском - 8700, Оболонском - 8500, Шевченковском - 9400, Голосеевском - 10400, Печерском -14500 грн, по данным OLX.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Киеве было дешевле снимать в начале года, потому что летом стоимость аренды такого жилья растет. Ситуация с трешками противоположная - квартиры дорожали в начале года. Прирост составил почти 5%.

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В Дарницком районе Киева сдают в аренду квартиры чаще, чем в любом другом. Сложнее всего найти квартиру на Подоле и Печерске.

Около половины всех владельцев квартир, которые сдают в аренду жилье, делают это без помощи риэлторов.

К концу лета аренда квартир может подорожать на 10-20%.

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