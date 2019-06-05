Назвали самую дешевую квартиру для аренды

Дороже всего в мае сдали в аренду жилье площадью 340 м² на Кловском спуске - 225 250 грн. Фото: ТСН

Дешевле всего в мае в аренду сдали однокомнатную столичную квартиру площадью 28 м². Жилье в Голосеевском р-н сняли за 5830 грн в месяц.

За 9260 грн арендовали однокомнатную квартиру 45 м² на ул. Вернадского в Святошинском р-н. За 13 250 грн - двухкомнатную 69 м² на ул. Малой Житомирской в ​​Шевченковском р-н, информирует АН "Благовіст".

Аренда двушки площадью 50 м² в новостройке на ул. Малоземельной в Дарницком р-н стоила 13 500 грн. Жилье 49 м² на Оболонской набережной сняли за 15 900 грн.

Трехкомнатную квартиру площадью 90 м² на ул. Большой Житомирской в ​​Шевченковском р-н арендовали за 26 500 грн.

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47 700 грн в месяц стоила аренда четырехкомнатной квартиры площадью 210 м² на ул. Панаса Мирного в Печерском р-н. 79 500 грн - аренда трехкомнатной квартиры площадью 86 м² на ул. Саксаганского в Шевченковском р-н.

Дороже всего в мае сдали в аренду жилье площадью 340 м² на Кловском спуске - 225 250 грн. Квартира имеет пять комнат.

Украинцы активно арендуют жилье на летний период. Ищут коттеджи, дачные участки, квартиры в туристических городах Украины. Дешевле всего стоит арендовать хостел - от 70 до 400 грн за ночь. Это бюджетный вариант для кратковременной поездки. В то же время во Львовской обл. за 400 грн можно снять однокомнатную квартиру. Арендовать дачный участок на лето в среднем стоит 16 тыс. грн. Коттедж на 3 месяца - 53 тыс. грн.