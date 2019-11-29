Назвали регион с самым высоким уровнем занятости населения

Наибольшая занятость населения в возрасте 15-70 лет в Киеве - 62,6%. В сельской местности - в Луганской области. Составляет 68,7%.

На втором месте среди городов с самой большой занятостью - Харьковская область. Причем регион входит в пятерку лидеров в сельской местности.

Автор: facebook.com

"Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%", - написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Подчеркнул, что правительство планирует легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство.

В октябре в этом году средняя зарплата украинцев выросла до 10 727 грн. Это на 16,4% больше, чем в октябре прошлого года. Кроме того, на 0,4% больше, чем средняя заработная плата в сентябре, посчитал Госстат.