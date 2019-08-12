Назвали регион, где пенсия растет быстрее всего

Наименьшую среднюю пенсию получают в Тернопольской области - 2315 грн. Фото: Depositphotos

Лидером по росту пенсии за год стала Луганская область. Наименьшими темпами выплаты поднимали в Закарпатской области.

"С 1 июля 2018-го по 1 июля 2019-го средняя пенсия в Луганской области выросла на 20%. В Киевской и Полтавской - 17,8%. На 17,7% средние выплаты подняли в Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Меньше всего вырос средний размер пенсии в Закарпатской области - на 15,6%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Наибольшую среднюю пенсию на 1 июля 2019-го получали в Киеве - 4148 грн. Наименьшая была в Тернопольской области - 2315 грн.

"Средняя пенсия на июль 2019-го по стране составила 3006 гривен. В июле прошлого года - 2562 гривен", - добавляет Алексей Дорошенко.

Пенсионный фонд Украины ввел назначения пенсий через вебпортал электронных услуг "Э-пенсия". Через бесплатный сервис можно подать документы для оформления пенсии дистанционно.