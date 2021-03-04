Назвали пять требований к Украине для получения транша МВФ

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Для получения второго транша от Международного валютного фонда Украина должна выполнить пять ключевых требований.

Перспективы получения второго транша правительство смотрит довольно оптимистично, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

"Это завершение действия в конце марта или в конце отопительного сезона верхнего ограничения по цене на газ для населения в 6,99 грн за кубометр. Это согласование макропоказателей 2022-2023 годов, это очень техничная финансовая дискуссия, которая ведется на уровне департаментов и отделов МВФ и департаментов и отделов Минфина. и еще три ключевых вопроса - судебная реформа. Это - закон о Высшем совете правосудия, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнении или ненадлежащее заполнение деклараций, а также закон о НАБУ - о назначении руководителя и его легитимизации в соответствие с Конституцией Украина ", - сказал Денис Шмыгаль.

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Премьер надеется, что парламент примет все указанные законопроекты. Украина имеет достаточно средств на казначейских счетах, чтобы выполнить все свои обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга. Пик таких погашений будет в сентябре.

"У нас с МВФ оптимистичный взгляд в будущее. У нас есть время как минимум до конца марта, пока не закончится действие ограничения по цене на газ для населения. У нас есть время до Июня - это следующая точка, когда мы должны с МВФ прийти к предыдущей сделки перед выходом на Совет. В июне нужно начать работу с макрофину с Европой, это связанные вещи, чтобы к сентябрю получить макрофин ", - подчеркнул премьер-министр.

В Украине надеются договориться с МВФ о новом транше до начала лета.