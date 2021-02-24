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среда, 24 февраля 2021 12:10

Назвали продукты, которые подорожали больше всего за 2020 год

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Назвали продукты, которые подорожали больше всего за 2020 год
Рост цен ускоряется из-за инфляции. Фото: pexels.com

Больше всего за 2020 год подорожали сахар, масло и яйца.

Сахар вырос в цене почти на 55%, масло подорожало на 53%. Яйца прибавили в цене чуть более чем на треть, сообщает ТСН.

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Эксперты говорят, рост цен ускоряется из-за инфляции. Госстат зафиксировал, что только с начала этого года цены выросли в среднем на 1,3%.

Согласно прогнозам, уже весной в Украине подорожают зерновые, овощи и фрукты, а также мясо. А общая инфляция составит около 7-8%.

В Украине сократилось производство яиц. За январь отечественные предприятия произвели 657 млн шт. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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