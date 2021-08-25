Назвали причину роста цен в ресторанах и кафе

Цены в ресторанах и кафе повысились из-за нехватки работников.

Автор: елена ЛУЦЕНКО Значна частина працівники ресторанів і кафе покинули галузь через постійне закриття і відкриття закладів харчування

За несколько лет зарплаты работников в сфере общественного питания увеличились на 30%, пишет UBR.ua.

После локдауна в Украине из сферы общественного питания ушли почти половина работников. Лишь 20% вернулись в ресторанный сектор. Остальные покинули отрасль из-за постоянного закрытия и открытия ресторанов и кафе.

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"Во время пандемии коронавируса некоторые коллеги не выплачивали заработную плату работникам. Это и подорвало доверие к работодателям", - сообщил владелец Bassano Ristorante и Bassano Dolceteka Алексей Камардин.

За год в Украине подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты отечественного производства. Произведенное в Украине пиво с июня 2020 года по июнь 2021-го выросло в цене в среднем на 5,7%. Сейчас 0,5 л стоит 18,59 грн. Водка подорожала на 1,3%. Цена выросла до 93,31 грн за 0,5 л. Вина столовые прибавили в цене 3,2%, их стоимость достигла 69,24 грн за 0,75 л, сообщает Госстат. Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавали по 47,81 грн за пачку - 20 шт. Это на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Без фильтра стоят 42,87 грн за пачку. Это больше на 20,3%.