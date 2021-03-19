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пятница, 19 марта 2021 20:23

Назвали основную миссию нынешней власти

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Назвали основную миссию нынешней власти
Александр Савченко сравнил миссии нынешней и будущей украинской власти. Фото: Тарас Подолян

Миссия нынешней власти - борьба с олигархатом, коррупционерами и Россией. Так считает экономист Александр Савченко.

"Правительство активно кооперируется с менеджерами среднего звена. Вместе они больше умеют и понимают. Но эти управленцы не визионеры, их интересы - сохранить статус-кво. Если власть победит монополии до 2024-го, это будет ее успехом", - объяснил.

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Затем должен прийти власть реформаторов, добавляет.

"Тогда экономика сможет расти на 10 процентов в течение пяти-шести лет. Сократим разрыв с соседями. По теории американского экономиста Дугласа Норта, государства переходят от развивающихся стран, в развитых за 50 лет. Мы 30 лет прошли. Есть шанс повторить успех евреев, за 40 лет вышли из рабства".

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Эпоха Коломойского в Украине завершается, сказал Александр Савченко. Де-юре - государственным управлением занимаются президент, парламент и Кабмин. Де-факто - пять теневых актеров власти. Влиятельный - олигархат во главе с миллиардером-лидером. Он дружит с президентом или подкармливает его. Некоторое время Коломойский считал себя главным. Его эпоха не начинается с Зеленским, но сейчас завершается. На втором месте - коррупционеры. Их тысяч 10. Третья ветвь - Россия. Четвертая - Запад: Международный валютный фонд, США, Евросоюз. Последним по влиятельности эксперт назвал украинский народ.

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