Назвали официальную зарплату Дубилета

За три месяца работы министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет фактически получил 90 160,00 грн заработной платы Фото: unn.com.ua

С сентября по ноябрь 2019 года Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил свыше 90 тысяч гривен заработной платы.

Так, начисленная заработная плата Дмитрия Дубилета с 30 августа по 30 сентября составляла 48 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (16 000,00 грн), надбавка за интенсивность труда (16 000,00 грн), премия (16 000,00 грн). Так, с вычетом налога с доходов физических лиц (8 640,00 грн) и военного сбора (720,00 грн), Дубилет за сентябрь получил 38 640,00 грн. Об этом сообщили в Секретариате Кабмина в ответ на запрос УНН.

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В октябре министру Кабмина начислили зарплату в размере 48 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (16 000,00 грн), надбавка за интенсивность труда (16 000,00 грн) и премия (16 000,00). Так, с вычетом налога с доходов физических лиц (8 640,00 грн) и военного сбора (720,00 грн), Дубилет за октябрь получил 38 640,00 гривен заработной платы.

За ноябрь начислена зарплата Дмитрия Дубилета составила 16 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (16 000,00 грн). С вычетом налога с доходов физических лиц (2 880,00 грн) и военного сбора (240,00 грн), Дубилет за ноябрь получил 12 880,00 грн.

Так, за три месяца работы министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет фактически получил 90 160,00 грн заработной платы.

Ранее Дмитрий Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц(70 до 118 тыс грн) , из которых 60 тыс грн уходит на аренду квартиры. По его словам, сейчас "кормит Монобанк", который растет бешеными темпами.