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среда, 16 февраля 2022 15:37

Назвали области Украины с cамимы высокими ценами на землю

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Назвали области Украины с cамимы высокими ценами на землю
В январе в обращении находилось 0,42% всей сельскохозяйственной земли в Украине. Фото:pixabay.com

В тройку областей с самыми дорогими участками для ведения ОСГ вошли Киевская, Львовская и Одесская области.

Самый дорогой участок во Львовской области, где медианная цена составила 70,2 тыс. грн.

Об этом сказано в шестом выпуске бюллетеня "Обзор состояния земельных отношений в Украине", где эксперты проанализировали медианные цены земельных участков по регионам.

Бюллетень создан совместными усилиями Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру и Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в Facebook.

Медианная цена - та, при которой половина проданных участков стоит меньше медианы, а половина - дороже медианы.

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Медианная цена всех проданных земельных участков Украины составляет более 50 тыс. грн за семь месяцев работы рынка.

По итогам первых семи месяцев рынка земли медианная цена участков для ведения личного крестьянского хозяйства составляет 30 тыс. грн.

Средний размер участка для ведения ОСГ составил около 1,5 га, для товарной земли - 3,6 га.

В январе произошло около 8200 транзакций (более 19 тыс. в рекордном декабре). Это самый низкий показатель с августа прошлого года из-за низкой активности первой половины января. А в последние две недели января зафиксировано 75% всех сделок в месяц.

Больше участков продали в Харьковской области, где за месяц совокупный объем проданной земли вырос на 12% и сейчас составляет около 1,12% со всей сельскохозяйственной земли в области.

Последней в рейтинге оказалась Ивано-Франковская область, где находилось в обращении за январь всего 0,08% земли. Это в 13,5 раза меньше, чем в Харьковской области.

На уровне страны в январе в обращении находилось 0,42% всей сельскохозяйственной земли в Украине.

Ознакомиться с обзором состояния земельных отношений в январе можно по ссылке: https://bit.ly/3JtBNwd.

Земельный бум начнется в 2023 году. Пока что инвестиции в землю на паузе, рассказал журналу "Країна" финансист Роман Бабицкий.

"Настоящее движение будет, когда юридическим лицам разрешат его покупать. Все иностранные компании хотят инвестировать в Украину, просто есть вопросы безопасности", - объясняет финансист.

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16
февраля

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